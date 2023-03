Erschreckender Pornokonsum von Kindern

Maximilian Klieber

Eine britische Studie fand heraus, dass der Pornokonsum bei Kindern und Jugendlichen bereits auffällig hoch ist. Zudem wurde festgestellt, das die Wahrnehmung der Kinder sich zu Sex geändert haben. Kinder stumpfen immer mehr ab und halten diese brutale Art der Gewalt und Erniedrigung für “normal“.

Viele glauben, dass Mädchen Gewalt beim Sex mögen würden und gehen dementsprechend so vor wie es oft in Pornos verharmlost und dargestellt wird. Aus der Studie geht des Weiteren hervor, dass bereits jedes zehnte Kind im Alter von neun Jahren schon einmal Pornos gesehen hat. Bei den 18-Jährigen sind es 79 Prozent die mit Gewalt verherrlichenden Pornos vertraut sind. Bei einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr wurden 1.000 Heranwachsende im Alter von 16 bis 21 Jahren zu dem Thema Sex befragt, wovon 47 Prozent der Auffassung waren, dass Mädchen Gewalt beim Sex wie ,,Schläge´´ und ,,würgen´´ mögen und dies auch erwarten. Die Inhalte der Pornos welche Kinder sich heutzutage ansehen handeln davon, dass die Frauen in den Szenen erniedrigt werden und ihnen Gewalt angetan wird.

Diese Pornos spielen eine “Schlüsselrolle bei der Normalisierung und Duldung sexueller Gewalt gegen Frauen” so die Forscher.

Es wird ein neues Gesetz zur Online-Sicherheit gefordert mit dem strengere Alterskontrollen auf Pornoseiten stattfinden, um sicherzustellen, dass Minderjährige auf diesen Internetseiten keine Inhalte sehen die nur für Erwachsene bestimmt sind.