Gendern an Schulen wird auch vom Lehrerverband abgelehnt

(DVCK e.V. – Aktion Kinder in Gefahr) Laut dem Deutschen Lehrerverband soll an Schulen nicht gegendert werden. Das Gendern durch Lehrer wird somit abgelehnt. Schüler sollten sich im Unterricht „an das amtliche Regelwerk halten und nicht vorgesehene Schreibungen unterlassen“, so der Präsident Heinz-Peter Meidinger des Deutschen Lehrerverbandes. Des Weiteren ist auch das Kultusministerium gegen das Gendern. Auf Zeichen wie Gendersternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich sollte verzichtet werden, da diese Sonderzeichen laut dem Kultusministerium weder die Kriterien für eine gendergerechte Schreibung noch den Festlegungen des aktuellen amtlichen Regelwerks entsprächen. Stattdessen empfiehlt das Ministerium Paarformen wie Schülerinnen und Schüler oder Formulierungen wie beispielsweise Lehrkräfte oder Jugendliche.