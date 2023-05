Stirbt das Schreiben mit der Hand aus?

Maximilian Klieber

Im Alltag wird immer weniger mit der Hand geschrieben. Statt Briefe zu schreiben, tippen wir E-Mails oder schreiben SMS mit dem Smartphone, um so mit unseren Mitmenschen zu kommunizieren. Vor allem Jüngere tippen nicht mal mehr die Nachrichten, sondern schicken sich Sprachnachrichten, da dieses Vorgehen zur Kommunikation noch einfacher ist.

Der Ort wo das Schreiben mit der Hand noch am meisten stattfindet ist in den Schulen. Jedoch nehme auch hier die Schreibkompetenz ab, so der Verband Bildung und Erziehung. Laut einer Befragung gaben 85 Prozent der befragten Lehrer an, dass Schüler immer weniger motorische Schreibkompetenzen zum Erlernen des Schreibens heutzutage mitbringen. Vor ein paar Jahren sei es noch anders gewesen. Gründe dafür könnten sein, dass Kinder sich im Allgemeinen weniger bewegen und nicht mehr so viel draußen spielen wie es früher mal war. Des Weiteren fallen andere Aufgaben weg wie beispielsweise das Malen, da Kinder immer mehr ihre Freizeit vor dem PC verbringen. Auch an weiterführenden Schulen beobachten 75 Prozent der Lehrer, dass Defizite bei der Feinmotorik vorliegen.

Fachleute gehen davon aus, dass wir nur noch in bestimmten Situationen handschriftlich schreiben, beispielsweise wenn wir gerade keinen PC oder Smartphone zur Verfügung haben, oder wenn wir eine Geburtstagskarte schreiben und dem Ganzen eine persönliche Note geben möchten. Studien weisen darauf hin, dass wir Informationen besser verarbeiten können, wenn wir sie handschriftlich auf Papier festhalten. Zu dieser These passt ein Experiment der amerikanischen Psychologin Dr. Pam Mueller, in dem 65 Studenten Filme mit Aufzeichnungen von Vorlesungen gezeigt wurden. Die Hälfte sollte auf dem Laptop mitschreiben was sie gehört hat, die andere Hälfte handschriftlich auf Papier. Das Ergebnis war, dass beide Gruppen bei grundlegenden Fakten wie Jahreszahlen sich gleich gut erinnern konnten. Als es um komplexere Inhalte und Zusammenhänge ging, konnte sich die Gruppe welche die Informationen handschriftlich festgehalten hatte besser erinnern.

Die Kinder und Jugendlichen tippen viel mehr als das sie Texte mit der Hand schreiben. Laut Wissenschaftlern leidet darunter nicht die Handschrift an sich, sondern auch die Schreibkompetenz, also die Fähigkeit einen Text selbstständig zu schreiben und zu formulieren.